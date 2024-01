Jack Draper, troppo caldo agli Australian Open: vomita dopo la stretta di mano

Melbourne, 16 gennaio 2024 – Australian Open, ancora, come ormai quasi ogni anno, nella morsa del caldo, sempre più intenso. Pesantissime le ripercussioni sui giocatori: il britannico Jack Draper, al termine di un match maratona di tre ore, si è ritrovato piegato in due a vomitare a bordo campo.

Dopo una partita vinta al quinto set contro Giron, Draper ha stretto velocemente la mano all’avversario, poi è corso accanto al seggiolone del giudice di sedia, dove c’era un bidone, ed è corso a rimettere.

Draper, il malore di Miami

Draper non è nuovo a sfortunati malesseri in campo. Nel 2021 gli giocò infatti un brutto scherzo un altro caldo intenso, quello di Miami. Il britannico collassò in campo, cadendo a terra e si dovette ritirare, lasciando la vittoria al kazako Kukushkin.