Jannik Sinner e Iga Swiatek: due campioni pronti a conquistare il finale di stagione

Di nuovo in campo dopo il ritiro dall’Atp di Bercy dagli orari folli. Jannik Sinner (foto) mette nel mirino il finale di stagione, ed è stato il primo degli otto maestri ad arrivare a Torino per le Finals in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour, torneo sul veloce con montepremi da 15 milioni di euro. Ieri l’azzurro è tornato al Circolo della Stampa Sporting, che ospita due campi da allenamento per i giocatori del singolo e del doppio. Per il numero 4 del ranking Atp, ieri doppia sessione: alla mattina con lo sparring partner, il brasiliano Joao Fonseca, e nel pomeriggio con l’allenatore, Darren Cahill. Ancora poco numeroso il pubblico sulle gradinate che ha comunque potuto apprezzare le doti e la grinta del dell’altoatesino. Nel campo a fianco, a testare colpi e servizi, c’era la prima coppia del doppio arrivata in città, gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Domani, alle 15, il sorteggio dei due gironi.

Venendo al circuito femminile, nel frattempo, la polacca Iga Swiatek ha battuto la statunitense Jessica Pegula e ha vinto le Wta Finals di Cancun (Messico), tornando al numero uno della classifica mondiale. Swiatek ha dominato l’incontro vincendo per 6-1 6-0 in 59 minuti. Il trionfo nel torneo assicura alla campionessa polacca di finire la stagione da numero uno del mondo per il secondo anno consecutivo.