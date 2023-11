Jannik Sinner dedica la Coppa Davis a Tathiana Garbin: “Che questa vittoria le dia forza”

Malaga, 27 novembre 2023 – Jannik e quell’esame di maturità passato, non solo in campo. L’eroe azzurro di Malaga si dimostra un campione anche nella vita, spendendo parole al miele anche per Tathiana Garbin, capitana della Nazionale femminile di Tennis. Oggi subirà il secondo intervento chirurgico per combattere un tumore raro: “Speriamo che questa vittoria le possa dare forza, saremo tutti con lei. Qui si parla di vincere la Coppa Davis, di fare la storia, ma quello che conta nella vita è tutt'altro. Quindi dobbiamo sentirci molto fortunati di essere qui”.