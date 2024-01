Jannik Sinner trionfa agli Australian Open: premio record di 1,91 milioni di euro

Colpo grosso anche per il portafoglio di Jannik Sinner a Melbourne. L’altoatesino si porta a casa un premio di quasi due milioni di euro (1,91), che si aggiungono così agli oltre 38 milioni incassati nel 2023. Cifra – quella in palio per il primo posto agli Australian Open, frutto di un montepremi da record, pari a oltre 53 milioni di euro complessivi. Un bottino cresciuto di circa il 13 per cento grazie ai diritti televisivi. Al premio di Jannik si aggiungeranno inoltre tutti gli emolumenti assicurati dagli sponsor.