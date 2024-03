"Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov: il confronto decisivo al torneo ATP 500 di Pechino"

Si affrontano il numero 2 e il numero 11 del tabellone. La storia dice che due precedenti su tre sorridono a Sinner. L’unica vittoria di Dimitrov risale infatti agli ottavi di finale di Roma, quando il bulgaro s’impose 4-6, 6-4, 6-4 sull’azzurro. Passano tre anni e le cose cambiano radicalmente, perché al secondo confronto diretto, nel 2023 proprio a Miami, Jannik vince in due set (6-3, 6-4). L’ultima sfida all’Atp 500 di Pechino: nei quarti di finale, dopo due ore e mezza l’altoatesino si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, andando poi a conquistare il titolo battendo in finale Medvedev.