Jasmine Paolini in finale al master 1000 di Dubai: quinta italiana nella storia

Dubai, 23 febbraio 2024 – Paolini accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo di Dubai Sorana Cirstea e centra la sua prima finale in un master mille oltre al suo best ranking (da lunedì sarà 16 Wta). E’ la quinta italiana a spingersi all’ultimo atto dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi (vincitrice di Montral 2021)

Così Jasmine nel torneo da 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, oggi ancora numero 26 del mondo, si è imposta in semifinale sulla rumena Sorana Cirstea, 22 Wta, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(6), maturato in un'ora e 57 minuti di gioco.

"Il momento migliore della mia carriera”

"Ho vissuto un piccolo dramma alla fine del secondo set - racconta l'azzurra a fine match - Ero un po' nervosa, lei è una grande giocatrice e ieri aveva rimontato da una situazione ancor peggiore. Sono molto felice di aver vinto il tie break e questo match straordinario".

"E' il momento migliore della mia carriera – conclude -. Ancora non riesco credere di essere da lunedì nella top 20 Wta. La finale sarà di certo durissima ma io qui sto giocando bene, mi sento in forma".

Paolini per il titolo sfiderà la vincente della seconda semifinale che vedrà opposta la polacca e numero 1 delle classifiche mondiali, Iga Swiatek, e la russa Anna Kalinskaya