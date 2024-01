Jasmine sfida Kalinskaya, e si è aperto un varco nella sua parte di tabellone. Paolini, senza le big si può sognare

Con l’Australian Open è stato amore ai primi ottavi. Ora Jasmine Paolini punta ancora più in alto nello slam che un paio di giorni fa ha eletto a sua bandiera. Di mezzo – fra lei e i quarti di finale –, c’è l’ostacolo della numero 75 del mondo, Anna Kalinskaya, come lei mai così avanti prima d’ora in un major. E come Jasmine, sempre sconfitta al primo turno nelle prime quattro partecipazioni allo slam dei canguri. Si gioca oggi, non prima delle sette di mattina italiane, un orario che permetterà al popolo azzurro di fare il tifo davanti alla televisione.

Ma c’è di più: l’azzurra è nella zona del tabellone femminile sguarnita da ’favorite’, dove al momento la più quotata è la cinese Zheng, numero 12 del mondo. Lecito, quindi, sognare in grande. Dovesse poi trionfare oggi (e Jannik mercoledì), avremmo due italiani ai quarti di finale in uno slam.

Dall’altra parte del draw, infine, sono approdate ai quarti di finale la campionessa in carica, Aryna Sabalenka, e la vincitrice degli ultimi Us Open, Coco Gauff, possibili rivali in semifinale.

Paolini spera di mettere la ciliegina sulla torta a una cavalcata iniziata nel 2023 con i primi quarti in un Wta 1000 a Cincinnati, la prima semifinale in un WTA 500 a Zhengzhou, battendo anche la Top 10 Caroline Garcia, il primo ingresso in Top 30 e la finale di Billie Jean King Cup.