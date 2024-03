La notte si tinge d’azzurro: a Miami vincono Sinner e Arnaldi

Miami, 24 marzo 2024 – Tutti a letto più tranquilli. Si soffre sul duro di Miami, fra break e set persi, mentre la pioggia mette sempre i bastoni fra le ruote ai tennisti. Ma poi la spuntano gli eroi azzurri Sinner e Arnaldi.

Jannik parte lento, non con il solito smalto, e Tallon Griekspoor – vecchia conoscenza a cui Sinner non aveva mai concesso manco un set nei tre precedenti –, ha l’argento vivo addosso. Non solo tiene testa al numero tre del mondo, ma sul 6-5 sotto 0-30 con due risposte micidiali dell’azzurro, infila quattro punti consecutivi e vince il primo set in carriera contro l’azzurro.

Poi ci si mette di nuovo il maltempo, che nei primi punti del secondo set ferma tutto. Il gioco resta fermo una ventina di minuti. E Jannik rientra in campo con le idee molto più chiare e i colpi finalmente in ordine: riesce a ritrovare l'incisività che gli era mancata all'inizio, soffrendo soprattutto la prima di servizio dell'olandese.

Il parziale si trascina fino al 5 pari. Sinner questa volta resta freddo nella fase chiave della partita, e da quel momento riprende fiducia con il match che si fa in discesa. Dopo aver fallito tre set point Jannik chiude 7-5.

Si decide tutto al terzo. Ma è il momento in cui l’olandese – che ha spinto ogni palla della partita -, comincia a vacillare, forse anche per la delusione. Il 22enne di Sesto Pusteria conquista subito il break, poi si issa fino al 3-0. L’avversario accorcia strappando un game al servizio, ma poi c’è solo Jannik, fino al 6-1 finale.

L’azzurro vola così agli ottavi, dove troverà l’americano troverà Martin Damm, vent’anni, n.204 del ranking Atp, nel torneo grazie a una wild card.

Anche Arnaldi vola agli ottavi

Praticamente in contemporanea anche Matteo Arnaldi vola agli ottavi del "Miami Open". Il sanremese, numero 38 Atp, ha battuto il canadese Denis Shapovalov 6-3, 7-6 (7) dopo un match come al solito lottatissimo.