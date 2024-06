La nuova filiale online di Unicredit. Coppa Davis, buddy è l’official banking partner fino al 2026

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, è intervenuto ieri alla presentazione a Milano della partnership triennale (attiva fino a fine 2026) tra buddy, nuovo official banking partner, e la Coppa Davis. Presenti anche i vertici di Unicredit e il presidente dell’ITF, David Haggerty, a cui Binaghi ha chiesto di attuare "un turnover delle città ospitanti le finali del torneo. Abbiamo Sinner come numero 1, la Spagna ha Alcaraz come 2 ed è una possibile rivale in un torneo che puntiamo a rivincere. Non possiamo sempre giocare in trasferta. Sarebbe come se l’Inter giocasse tutte le partite del campionato in casa...". Haggerty ha sottolineato che ci sono discorsi aperti sulla questione. L’Italia si può “consolare“ quest’anno con la tappa dal 10 al 15 settembre a Bologna per la fase a gironi, che coinvolgerà in tutto 16 team in quattro città (le altre tre saranno Manchester, Valencia e Zhuhai). Le Final 8, invece, saranno a Malaga dal 19 al 24 novembre. Qualora l’Italia dovesse ottenere l’assegnazione per gli anni a venire, "Milano sarebbe sicuramente una candidata per ospitarle", ha detto Binaghi. Difficile, invece, poter sperare di avere un torneo indoor nel capoluogo lombardo come è stato fino a un paio di decenni fa. "Purtroppo non si riescono ad ottenere licenze di lungo periodo, solo nel periodo del Covid ne abbiamo avute di temporanee perché in Cina non si poteva giocare", ha detto ancora il massimo dirigente.

M.T.