Sinner trionfa a Halle: battuto Hurkacz in finale, e ora Wimbledon

Halle, 23 giugno 2023 – Jannik Sinner non ha più limiti. Come se poi un numero 1 al mondo dovesse averne. L’azzurro trionfa a Halle, prestigioso torneo su erba tedesco, prevalendo in finale sull’amico polacco Robert Hurkacz, nono del ranking mondiale. Un doppio tie-break vincente (lasciando l’avversario a 8 e 2 punti) basta al nostro campione, in un match tiratissimo, senza break, in cui i servizi hanno avuto un peso preponderante mantenendo un equilibrio spezzato solo dalla classe dell’altoatesino nei giochi decisivi.

”Partita dura – dice Jannik a Sky – sapevo di dover servire bene. Nei momenti importanti sono riuscito a giocare bene e a servire bene, anche con le seconde. Wimbledon? Non vedo l’ora, l’anno scorso sono arrivato bene e ho ancora più fiducia”. Sulla prima palla, Sinner ha perso soli tre punti nel match: 94% la sua percentuale di punti quando è entrata la prima. E questo dice tutto. All’avversario ha concesso solo una palla break in tutta la partita.

E’ il quarto titolo per Sinner quest’anno, e in finale ha sempre vinto. Trentotto le partite vinte, tre sole quelle perse. La fidanzata di Jannik, la russa Anna Kalinskaya, invece, perde in finale sull’erba di Berlino. Prevale la statunitense Jessica Pegula, 6-7 (0-7), 6-4, 7-6 (3).