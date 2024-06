Musetti, il sogno al Queen’s si infrange in finale: trionfa Paul

Londra, 23 giugno 2024 – Una finale davvero amara per noi, quella del Queen’s. Con Lorenzo Musetti che cede in due set, 1-6, 6-7, all’americano Tommy Paul. E’ il servizio a non aver sostenuto il toscano, soprattutto nel primo set senza storia. Poi Lollo si è ritrovato, eccome, e nel secondo parziale, al tie-break, si è giocato anche una palla set. Ma poi ha perso 10-8. Il 65% di punti sulle prime palle si è rivelato troppo poco, in concomitanza poi con due soli ace in tutto il match. Non c’è stata la doppietta azzurra sull’erba in questa domenica di giugno, ma Musetti deve prendersi tutto quello che c’è di buono, anche se non è arrivato il secondo successo in carriera in un Atp 500, dopo quello ad Amburgo in finale contro Alcaraz due anni fa. Ma il tennis di Muso è tornato, con quei picchi di stile e genialità che pochi giocatori sanno eguagliare in tutto il torneo. Il numero 30 al mondo guarda a Wimbledon con grande fiducia. Il neo papò ha ritrovato fiducia e guarda in alto anche per il ranking. Paul, da parte sua, ha fatto fruttare una maggiore solidità negli scambi più duri. Da domani sarà il primo statunitense del ranking grazie al successo in terra inglese, entrando nella Top 10.