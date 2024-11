LA VIGILIA. Nadal gela la Spagna: "Potrei non giocare»

"Non so se giocherò una partita o meno". È tempo di Coppa Davis e Rafa Nadal resta incerto sul proprio impiego. Il maiorchino si prepara a dire addio dopo la fase finale a Malaga, che la Spagna inizierà oggi contro l’Olanda. "Non esiste un finale ideale. I finali ideali di solito accadono nei film americani. - ha ironizzato il vincitore di 22 titoli Slam - Voglio che la squadra sia competitiva e possa vincere il titolo. Il mio miglior addio sarebbe la gioia di sollevare il trofeo con tutti, ma non so se disputerò o meno una partita. Ultimamente ho giocato pochissimo" ha ricordato Nadal, la cui ultima apparizione in campo risale asd un’esibizione a ottobre in Arabia Saudita.