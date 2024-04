L’altoatesino si nega alle Iene. E Djokovic incorona Jannik: "È il migliore»

Neanche ’Le Iene’ sono riuscite a far perdere la calma a Jannik Sinner, che comunque ha negato l’intervista al programma televisivo che aveva mandato un inviato a bordo campo durante l’allenamento a Montecarlo. Sinner dovrebbe debuttare martedì a Montecarlo in un tabellone nel quale non sarà presente Fabio Fognini, reduce dai quarti di finale a Marrakech: il tennista ligure era nel tabellone delle qualificazioni ma ha annunciato il forfait sui social (doveva giocare contro Sonego che ha poi battufo Goffin e oggi trova Bautista). "Tutti sanno quanto io ami questo torneo - ha scritto Fognini su Instagram –. Purtroppo il mio fisico non è pronto in questo momento e devo prendermi qualche giorno per riposare e rimettermi in forma". Fognini vinse a Montecarlo nel 2019.

Nel principato Luca Nardi è arrivato al secondo turno delle qualificazioni battendo il francese Lucas Pouille, 6-4, 6-3, e ora dovrà affrontare l’altro francese Alexandre Muller. Fuori Flavio Cobolli, eliminato in due set 6-2, 6-3 dall‘indiano Sumit Nagal.

Intanto Novak Djokovic incorona Sinner come tennista del momento: "In questo momento è il migliore giocatore al mondo per distacco, senza alcun dubbio. Nel 2024 ha perso un solo match e ha mostrato miglioramenti straordinari in ogni settore. Sinner colpiva forte anche prima, la palla gli usciva alla perfezione sul lato del diritto come pure su quello del rovescio - le parole del serbo - Ma a un certo punto, parlo degli ultimi 6 mesi, ha saputo essere più concreto, lasciarsi più margine, fare meno errori. Così ha cominciato a vincere e non si è più fermato".

A Montecarlo mancherà invece Rafael Nadal, costretto ancora ad un forfait: "Dispiace vedere che non riesca a rientrare, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito – ha detto Nole – perché Rafa ha fatto la storia del tennis. Allo stesso tempo, nessuno meglio di lui sa come si sente, nessuno meglio di lui sa cosa deve fare. Come fan del tennis, mi auguro che possa a tornare a giocare almeno al Roland Garros".

Djokovic ha anche detto di non aspettarsi molto dal torneo di Montecarlo, di avere come priorità Roland Garros e soprattutto le Olimpiadi.