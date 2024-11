L’altro match. Rabbia Medvedev: "Io, stanco di lottare»

Tre doppi falli e il finale del primo set sfocia nella rabbia, con la racchetta che va in frantumi. Un nervosissimo Daniil Medvedev viene sconfitto per 6-4, 6-3 dall’americano Taylor Fritz (foto). Il finalista degli Us Open è molto regolare da fondo campo e sfrutta i numerosi errori dell’avversario, che chiude con 3 doppi falli. Nel secondo set spreca quattro palle break e poi si fa strappare il servizio. Inizia un mini show del russo: lancia la racchetta più volte e riceve un ‘penality point’. "Non sento alcun piacere in campo", ha detto poi Daniil deluso. "Ormai tutti riescono a far partita con me e ad allungare gli scambi" riferendosi alle ultime scelte Atp sulle palline.