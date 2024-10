L’appuntamento di novembre. Il Challenger di Bergamo si trasferisce a Rovereto: "L’obiettivo è approdare al Chorus Life nel 2025»

Tempo di investimenti per la Bergamo del tennis, che guarda al futuro nel momento d’oro della racchetta in Italia grazie alle imprese di Sinner e soci. Il challenger Maschile in programma dal 17 al 24 novembre in contemporanea con le finali di Coppa Davis a Malaga, si sposterà invece per una edizione a Rovereto, a causa dell’impossibilità di trovare una struttura adeguata per l’ evento. Il torneo, ospitato fino al 2022 nel Palasport destinato a sede della GAMeC, si era spostato nel 2023 all’Italcementi, una soluzione temporanea. Vista l’impossibilità di trovare una sede adatta, il comitato organizzatore ha preferito “prestare“ la manifestazione del 2024 al PalaBaldresca di Rovereto, in attesa di tornare nel 2025 nel nuovo palasport da 6500 posti presso l’area Chorus Life. "L’impianto utilizzato lo scorso anno non rispondeva ai parametri richiesti per questo genere di tornei – conferma Marco Fermi, presidente del TC Città dei Mille e direttore del torneo dall’anno di fondazione nel 2006 -. Per non correre il rischio di perdere la data, ci trasferiamo un anno a Rovereto, sede già conosciuta. Torneremo a Bergamo dal novembre 2025, l’evento è già stato calendarizzato in attesa del via libera finale. L’obiettivo è quello di approdare al Chorus Life per molti anni e necessita di un accordo con la struttura che è privata, un campo nel nuovo Palasport comunale ci farebbe fare un salto di qualità notevole a livello strutturale". Le novità non si fermano qui, la prossima estate tornerà sul suolo orobico un torneo del circuito internazionale Wta 125. Manca la conferma ufficiale, ma i sopralluoghi effettuati hanno ricevuto riscontro positivo e la competizione avverrà nei mesi estivi sui campi in terra del TC Città dei Mille.Silvio De Sanctis