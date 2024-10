Sinner-Djokovic a Shanghai, orario e dove vedere in tv la finale del Masters 1000

Roma, 12 ottobre 2024 – Grazie al successo su Tomas Machac (6-4; 7-5), il giustiziere di Carlos Alcaraz nel turno precedente, Jannik Sinner blinda da qui a fine anno la sua posizione numero 1 nel ranking Atp. Il Masters 1000 di Shanghai però non è ancora finito: staccato il pass per la finale battendo il ceco, per alzare il trofeo l'azzurro dovrà superare Novak Djokovic, che a sua volta intanto liquidava Taylor Fritz in 2 set, nella partita in programma domenica 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana).

Orario e dove vedere Sinner-Djokovic

La finale del torneo su cemento cinese è in programma domenica 13 ottobre alle 10.30 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201). Disponibile, previo abbonamento, anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Le dichiarazioni di Sinner

Prima ancora di sfidare Djokovic, Sinner si gode il successo su Machac, diventato improvvisamente uno spauracchio dopo aver battuto nettamente Alcaraz: lo stesso azzurro non nasconde infatti le difficoltà vissute nella sfida al sorprendente ceco. "In campo ha dimostrato quanto talento abbia e quando nel tennis sia importante stare sempre attenti. Nel primo set, infatti, ha risposto in maniera aggressiva e io ho perso il servizio. Ho cercato di giocare ogni punto e di tenere sempre dentro la palla per centrare la finale". Missione compiuta, con due risultati raggiunti: appunto l'ultimo atto del torneo di Shanghai, il terzo in un Masters 1000 in stagione dopo Miami e Cincinnati, e la matematica leadership del ranking Atp. "Per me questa è la realizzazione di un sogno che coltivavo da bambino: oggi è diventato realtà. Però non finisce qui e so che domani sarà un giorno molto importante per me e per la mia famiglia e che come sempre proverò a dare tutto". Sinner torna poi con piacere sui suoi precedenti stagionali in un Masters 1000. "A Miami ogni volta che toccavo palla andava benissimo, mentre a Cincinnati ho vissuto una settimana molto complicata mentalmente e resa ancora più difficile dalla presenza di vento e umidità. Ogni giorno è diverso e io cerco sempre di giocare il miglior tennis possibile per arrivare al risultato".

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Finora Sinner e Djokovic si sono affrontati 7 volte: il serbo si è imposto a Montecarlo nel 2021, nei quarti di finale di Wimbledon nel 2022, nelle semifinali di Wimbledon nel 2023 e nella finale del Nitto Atp Finals di Torino nel 2023. L'azzurro ha invece avuto la meglio nella semifinale degli Australian Open 2024, nella semifinale della Coppa Davis 2023 e nelle Atp Finals di Torino nel 2023. Il bilancio pende dunque leggeramente dalla parte di Djokovic, che però ha perso 3 degli ultimi 4 match contro Sinner dopo aver vinto tutti quelli precedenti.

