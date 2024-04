Le altre partite. Tsitsipas ko con Monteiro. La rivincita di Nadal contro De Minaur

Stefanos Tsitsipas eliminato. Il greco, sesta testa di serie del tabellone a Madrid e vincitore a Montecarlo, si è arreso al brasiliano Thiago Monteiro che si è imposto con un duplice 6-4, guadagnandosi l’accesso al terzo turno. Avanza anche lo statunitense Sebastian Korda, 25esima testa di serie, che ha battuto l’australiano Max Purcell con un doppio 6-3 e che adesso sfiderà il russo Medvedev.

Continua la sua corsa l’idolo di casa Rafa Nadal: un successo che sa di vendetta sul n.11 al mondo Alex de Minaur in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. L’australiano aveva fermato la corsa di Rafa al rientro al torneo di Barcellona. "È stata una buona partita – ha detto poi il maiorchino – ma non sono tornato quello di un tempo. Sono super contento ma non è ancora abbastanza. Per me negli ultimi 2 anni è stato problematico giocare a tennis. Non so quanto potrò andare lontano in questo torneo. Giocherò partita dopo partita, giorno per giorno".