Le convocazioni di capitan Volandri per Malaga: Jannik c’è. Sinner la stella azzurra per l’assalto alla Davis. Berrettini ancora ai box

L’azzurro dona al numero quattro al mondo: Jannik torna in Nazionale per le Davis Cup Finals di Malaga. La chiamata arriva al momento giusto: l’altoatesino potrà spegnere le polemiche scattate dopo la rinuncia alla convocazione per il turno preliminare di Bologna adesso che ha anche raggiunto il suo best ranking. "Essere numero 4 del mondo è in risultato di cui andare fieri – ha detto ieri –. Ma non gioco per la storia, gioco per me stesso".

Nel mirino degli azzurri c’è l’Olanda ai quarti di finale (partita in programma giovedì 23 novembre alle 10). In vista dell’impegno in salsa ’orange’, il capitano Pippo Volandri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della storica competizione a squadre. L’appuntamento è dal 21 al 26 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga. Poche sorprese dal quintetto azzurro, ci sono: Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e appunto Sinner. "Questa è la squadra che al momento dà maggiori certezze", puntualizza il capitano. Vistosa l’assenza di Matteo Berrettini: "Sta lavorando duramente per recuperare al 100% – commenta Volandri –: per lui, come per tutti gli altri, vale appunto il criterio generale di selezione, basato sulle garanzie fisiche e tecniche che si possono fornire. Monitoreremo i progressi nelle prossime settimane".

In caso di passaggio del turno, l’Italia sfiderebbe in semifinale la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna. Sul veloce della ‘Unipol Arena’ di Bologna, Arnaldi, Bolelli, Musetti, Sonego e Vavassori avevano colto due successi su tresconfitta col Canada, vittorie con Cile e Svezia.

Sinner arma impropria con cui scardinare gli avversari in Singolar. Arnaldi uomo in più da schierare, considerando anche il suo ottimo stato di forma. Il Sanremese, giusto ieri, all’Atp 500 di Vienna ha regolato in due set, con un doppio tie break, l’insidioso spagnolo Ramos Vinolas. Matteo, in un match in cui una volta che fuggiva in avanti veniva ripreso, è riuscito a lottare, e mantenendo i nervi saldi, a chiudere una partita che poteva diventare complicata. Ora per lui Rublev o Popyrin.

Oggi il match di cartello è una sfida tra bracci ’di platino’. Il nostro Lorenzo Musetti affronta Grigor Dimitrov in un turno al sapor di talento. Sonego, invece, rientrato come lucky loser, affronterà l’argentino Cerundolo. Domani il big-match Sinner-Shelton.

Gabriele Tassi