Masters 1000 di Shangai, Sinner-Daniel: orario e dove vedere l'incontro

Shangai, 4 ottobre 2024 – Smaltita la delusione per la sconfitta nella finalissima dell'Atp 500 di Pechino per mano di Carlos Alcaraz, per Jannik Sinner è già l'ora di tornare in campo. Lo farà in occasione dei 32esimi di finale del Masters 1000 di Shangai, contro il nipponico Taro Daniel. Il numero 93 della classifica mondiale ha già debuttato nel torneo, mandando al tappeto nel match di primo turno il russo Egor Gerasimov con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. Chi vincerà fra l'altoatesino e il giapponese affronterà agli ottavi di finale l'argentino Tomás Martín Etcheverry, che ha eliminato dalla manifestazione ll'olandese Botic van De Zandschulp.

I precedenti fra Sinner e Daniel

I due contendenti si sono sfidati finora solo una volta. Il precedente risale al 2022: nel terzo turno degli Australian Open, il nativo di San Candido si è imposto in quattro set per 6-4, 1-6, 6-3, 6-1.

I precedenti di Sinner nel torneo

Sinner ha partecipato alla manifestazione unicamente l'anno passato, venendo sconfitto agli ottavi di finale dallo statunitense Ben Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner-Daniel si disputerà nella mattinata italiana di sabato 5 ottobre, con inizio previsto non prima delle 7:50. Questa sfida sarà infatti la sarà la seconda sul Campo Centrale a partire dalle 06:30 dopo quella fra Carlos Alcaraz e un altro padrone di casa come Juncheng Shang, Il match fra l'azzurro e il giapponese sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.