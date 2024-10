Quando gioca Sinner al Masters 1000 Shanghai 2024: al primo turno c’è Daniel

Shanghai, 3 ottobre 2024 – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale di Pechino vinta dallo spagnolo sono dovuti correre in aeroporto per volare sullo stesso aereo privato – come da foto sui social – verso Shanghai, dove è già cominciato il penultimo Masters 1000 della stagione. Già sul posto, ad attenderli, c'è Novak Djokovic, che ha voglia di tornare a competere, anche se ha detto di non essere interessato a vincere altri tornei, il prossimo sarebbe il numero 100 in carriera, o a qualificarsi per le Atp Finals, e di puntare davvero solo alla Coppa Davis per la Serbia. “In Cina ho ottenuto molti successi – le parole di Nole –. Mancavo da cinque anni, ma amo giocare qui: mi piacciono le condizioni, il sostegno che ricevo dal pubblico”. A Shanghai, Sinner – appena inserito dalla rivista Time nella lista '100 Next 2024' – cercherà una rivincita su Alcaraz. “Non siamo grandi amici, ma penso che il rispetto che abbiamo ci metta in una posizione tale da avere un rapporto davvero buono”, ha spiegato lo spagnolo nella prima conferenza stampa.

Jannik Sinner va all'assalto del Masters 1000 di Shanghai

Quando gioca Sinner a Shanghai

Grazie a una concessione degli organizzatori, l'esordio del numero 1 del tennis mondiale è previsto non venerdì ma sabato 5 ottobre: Sinner affronterà il giapponese Taro Daniel, numero 91 Atp, che al debutto ha sconfitto il qualificato Egor Gerasimov con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 6-4. L’orario del match è ancora da definire. Tra il fenomeno italiano e Daniel c’è un solo precedente e risale al terzo turno degli Australian Open 2022: vittoria di Sinner in quattro set. Nel 2023 il torneo di Jannik si concluse agli ottavi contro l’americano Ben Shelton: sono quindi solo 90 i punti da difendere per l’azzurro.

Dove vedere Sinner-Daniel in tv

La sfida tra Sinner e Daniel sarà visibile in diretta a pagamento sui canali di Sky Sport. In streaming il match sarà trasmesso sulle piattaforme Sky Go e Now.

Avanzano Berrettini e Bellucci

Per quanto riguarda la pattuglia italiana, hanno superato il primo turno Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Il primo, reduce dal ritiro per infortunio al torneo di Tokyo, ha battuto con un doppio 7-6 l'australiano Christopher O’Connell e se la dovrà vedere con il danese Holger Rune. “Dopo Tokyo, per un paio di giorni, non ho parlato con nessuno – ha detto Berrettini –. Ho ritrovato l'energia, sono qui, il torneo è appena iniziato. Con Rune mi aspetto una bella battaglia, ma so di avere la fiducia per scendere in campo e poter vincere”. Bellucci, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto 6-3, 6-4 il britannico Billy Harris ed è atteso dal tedesco Alexander Zverev.