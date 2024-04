Le promesse. Da Fonseca a Mensik. I ragazzi terribili a caccia dell’impresa

Joao Fonseca, 17 anni e la benedizione delle stimmate da campione. E’ lui l’esempio più lampante di un torneo di Madrid che porta bene alle nuove generazioni. Entrato nel torneo grazie a una wild card, si è già messo in mostra ad appena 17 anni, battendo in tre set l’americano Michelsen, altro giovane ’scomodo’ e potenziale mina vagante nei tornei (sul veloce). Oggi alle 17 la sfida con il britannico Cameron Norrie. Altrettanto bene non è andata la giovanissimo Blach, a cui Nadal (21 anni di più) ha lasciato solamente le briciole.

Un altro che avrà l’occasione di mettersi in mostra è il ceco Jakub Mensik, dopo tante belle promesse riapparso proprio a Madrid con la vittoria su Hanfaman. Ora lo aspetta il ragazzo che è stato una promessa coi controfiocchi, Grigor Dimitrov autore di una stagione da ritorno.

Da tempo si aspetta l’esplosione di Medjedovic, il serbo ventenne allenato da Troicki, dovrò ora testare il suo gioco contro il ceco Lehecka (oggi alle 11).

Sorprendente anche il gioco del 19enne Luca Van Assche. Parliamo di un talentino francese sul quale coach Vincenzo Santopadre scommette dopo la favola vissuta con Matteo Berrettini. mentre già tutti si sognano il nuovo Gasquet.

g. t.