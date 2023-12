L’eroe della Davis ‘76 Bertolucci in polemica con la federazione: “Potevano invitarci tutti a Malaga”

Roma, 6 dicembre 2023 – Dopo la gioia..le polemiche. Si parla ancora del trionfo dell’Italia in Coppa Davis, ma sotto un altro aspetto. A far scoccare una scintilla è un ‘twitt’ di uno degli eroi dell’Insalatiera conquista in Cile nel ‘76, Paolo Bertolucci, che si scaglia contro la federazione.

Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazione oltre al capitano anche la squadra del 76. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avvalla e convalida la scelta. Peccato.

Insomma, ‘Pasta kid’ non le manda a dire. Sul palco di Malaga, il giorno della storica vittoria tricolore, appena qualche settimana fa, era salito Nicola Pietrangeli. E se l’ex azzurro lamenta di non essere mai stato invitato, c’è un altro eroe di Davis – non solo da giocatore ma anche da capitano –, che rincara la dose, Corrado Barazzutti.

"Gli ex giocatori di Davis non vengono neanche invitati ad andare a vedere il Foro Italico, o invitati ad andare a vedere la Davis che si gioca a Bologna o a Malaga – commenta -. Vengono completamente ignorati dalla Fitp: figuriamoci se la federazione invita gli ex giocatori, oppure quella squadra che ha vinto nel '76 la Coppa Davis. Ritengono evidentemente il tennis italiano di loro proprietà, come se le pagine di storia del tennis italiano le avessero scritte loro, i presidenti, i consiglieri, i dirigenti e non gli atleti che in tutti questi anni hanno scritto pagine di storia".

Non si dice quindi stupito il capitano della squadra azzurra: “Non trovo che sia né inelegante né sorprendente, trovo che la federazione si comporta con gli ex giocatori esattamente come si sta comportando da sempre. E' una critica alla federazione? No, è una constatazione", ha concluso Barazzutti.