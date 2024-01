Lorenzo Musetti vince al "Bank of China Hong Kong Tennis Open"

Lorenzo Musetti avanza al secondo turno al “Bank of China Hong Kong Tennis Open”, Atp 250 in corso sul duro (Greenset) al Victoria Park Tennis Stadium, con un montepremi di 740mila dollari. L’azzurro ha battuto in due set, con il punteggio di 6-4 7-5, il tennista di casa, wild card, Coleman Wong Chak Lam. E non fatevi ingannare dalla wild card per il numero 254 del mondo: Coleman Wong Chak Lam è la grande speranza di casa. Il 19enne, che da due anni si allena all’accademia di Rafa Nadal, è nato proprio a Hong Kong e ha imparato a giocare a tennis sui campi che ospitano il torneo. Campione in doppio allo US Open e all’Australian Open junior, tra il 2021 e il 2022, l’anno scorso ha ottenuto i primi successi da professionista in singolare. E comunque serviva una vittoria dopo sei sconfitte consecutive. Lorenzo ha dunque ritrovato il sorriso e un pizzico di quella fiducia persa nel 2023 e soprattutto la vittoria che mancava dal 29 settembre contro Khachanov a Pechino.