Luca Nardi e Lorenzo Musetti, amici e talenti-diversi del tennis italiano

Roma, 11 marzo 2024 – Due dribbling a calcetto e una sfida a scopone scientifico. Passavano così le giornate al centro federale di Tirrenia di due ragazzi: Lorenzo Musetti e Luca Nardi, speranze azzurre in corsa (assieme a Sinner) al Master 1000 di Indian Wells. E il pesarese molto sportivamente ammette: “Vinceva sempre lui”. Il toscano, un anno più vecchio, è esploso prima, conquistando punti Atp e il best ranking di numero 15. Nardi invece è ancora alla caccia della top 100, ma si sta avvicinando a grandi passi.

Ora c’è posto anche per il marchigiano di vent’anni tra gli orgogli del nostro tennis. Arrivato dalle qualificazioni, nel cuore della notte affronterà nientepopodimeno che Novak Djokovic, il serbo numero uno al mondo. Lorenzo scenderà invece in campo alle 19 contro il bombardiere danese Holger Rune.

Nardi e Musetti, si conoscono da quando erano bambini, si sono affrontati in una semifinale degli Italiani Under 14 a Bologna e poi una volta, una sola, tra i pro: a Santa Margherita di Pula nel 2019, dove vinse Nardi. Il precedente più illustre fra i due porta però la firma del braccio d’oro di Carrara, una bicicletta (6-0,6-0) a Monte-Carlo, che in quell’occasione si guadagno poi un ottavo di finale contro….Nole.

Talento contro costanza. Musetti inventa, Nardi gioca a tutto campo, forte di fondamentali solidi e una dimestichezza si a rete che da fondo. Contro Zhang si sono visti ottimi passanti stretti soprattutto di rovescio. Rovescio che è invece il marchio di fabbrica di Musetti: lui lo scaglia a una mano, difettando forse solo di una posizione un po’ troppo arretrata sul campo da gioco.