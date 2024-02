"Luciano Darderi trionfa a Cordoba: primo titolo ATP per l'italoargentino"

L’Italia ha fatto colazione con il sogno. Nella notte fra domenica e lunedì Luciano Darderi (22 anni fra 2 giorni, foto) ha conquistato il titolo al torneo Atp 250 di Cordoba in Argentina. Primo titolo Atp per l’italoargentino (che daieri è numero 76 al mondo), ma soprattutto un trofeo raggiunto con un’impresa sportiva favolosa. Si perché l’avventura del tennista italiano (nato in Argentina) è iniziata dalle qualificazioni, come il suo avversari: si tratta della finale dal 1990 tra due giocatori qualificati: la prima era stata Sydney 2015 tra Victor Troicki e Mikhail Kukushkin e la seconda a Kitzbuhel 2018 tra Martin Klizan e Denis Istomin.

Nel frattempo domani, faranno il loro esordio nell’Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner – che punta a vincere il titolo per acciuffare la terza posizione nel ranking – e Lorenzo Sonego. Il campione degli Australian Open gioca contro Van de Zandschulp, il basco contro cui esordì proprio all’appuntamento Slam, e proprio ieri ha spazzato ogni dubbio sulla sua presenza ai Giochi: "Le Olimpiadi sono molto importanti per me, sono ogni 4 anni e vorrei vincere una medaglia, sia per me che per l’Italia. Sono contento di quello che siamo riusciti a fare, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo traguardo ma la vittoria dell’Australian Open non cambia nulla di come sono io e nel modo di lavorare". Il torinese Sonego trova invece il talento bulgaro Grigor Dimitrov.

Ieri nel primo turno Lorenzo Musetti opposto all’altro olandese Tallon Griekspoor ha perso 6-3, 6-7 (9), 6-7 (3) dopo aver avuto due match-point sul 6-5.

Il torneo di Rotterdam è in diretta su Sky.