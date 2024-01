Melbourne, il volo di Paolini . Rimpianto Sonny

Nel matto mercoledì dell’Australian Open – la Blinkova che vince 22-20 il tie-break da 42 punti con Rybakina, record assoluto negli Slam, Medvedev che vince rimontando due set a Ruusuvuori finendo alle 3.40 della notte, Rune (testa di serie numero 8) eliminato al secondo turno per mano del numero 122 francese Cazaux – l’Italia raccoglie soddisfazioni, ma anche rimpianti. Le prime arrivano da Jasmine Paolini, che vola al terzo turno. La 28enne lucchese, numero 31 Wta, batte 6-2 6-3 la tedesca Tatjana Maria e domani se la vedrà per un posto negli ottavi proprio contro la russa Blinkova. I secondi portano soprattutto la firma di Lorenzo Sonego, che dà spettacolo, ma poi cede 4-6 7-6 3-6 6-7 al numero 2 Carlos Alcaraz. E c’è poi Giulio Zeppieri, che al secondo turno ha messo in grande difficoltà Cameron Norrie, 19esima testa di serie, perdendo 6-3 7-6 2-6 4-6 4-6. Fuori nel femminile Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Con Sinner che avrà giocato nella notte contro Baez, nella mattinata italiana odierna tifiamo tutti Flavio Cobolli, neo top 100 che al terzo turno affronta il padrone di casa Alex De Minaur (n. 10). Sulla carta non c’è storia. Solo sulla carta.