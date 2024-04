MONTECARLO. Nardi e Arnaldi out. Jannik doppio amaro

Giornata storta per gli azzurri ieri al Masters 1000 di Montecarlo. Luca Nardi, 20enne n.76 Atp, cede per 6-2, 6-3 contro il canadese ex top 10 Felix Auger-Aliassime. Anche Matteo Arnaldi esce al primo turno: il 23enne n.38 del ranking, ha ceduto per 5-7, 6-2, 6-3 all’indiano Sumit Nagal, n.93 Atp. Oggi tocca a Matteo Berrettini, contro il il serbo Kecmanovic, (n.66). Lorenzo Musetti sfida il francese Fils, n. 36. Sinner esordirà domani. Ieri in doppio è subito uscito in coppia con Sonego: contro i belgi Gille-Vligen è finita 7-6, 5-7, 7-10.