Musetti batte Fils a Montecarlo: ora ottavi deja vu con Djokovic

Montecarlo, 9 aprile 2024 – Montecarlo è pazza di Musetti: tifo da stadio in tribuna per il braccio d’oro di Carrara ed è tutto uno spuntar di tricolori. Tennis spettacolo e il francese Fils battuto in due set: ottavi di finale meritatissimi contro il numero 1 del mondo Djokovic, già sconfitto, proprio su questi campi, lo scorso anno.

Un match – contro il transalpino – in cui è venuto alla luce tutto il talento dell’azzurro con il rovescio a una mano. Lorenzo non aveva stupito all’Estoril, ma da vero specialista del mattone in polvere, sulla terra rossa di Montecarlo domina Fils, in un primo set perfetto e un secondo che fino al 5-2 sembrava già messo in ghiaccio.

Poi un blackout ha rimesso in partita il francese che ormai aveva sciolto il braccio: bravo l'azzurro d'esperienza a vincere i colpi decisivi e sbagliare meno nel finale. 6-3, 7-5 in un'ora e 40' per Lorenzo che incrocerà agli ottavi per la seconda volta di fila Novak Djokovic (vittorioso per 6-2 6-1 su Roman Safiullin).

Giovedì la sfida al n°1 del mondo: 3-1 i precedenti per il serbo, con Nole che aveva vinto i primi tre confronti, compreso quello famosissimo negli ottavi del Roland Garros 2021 con l’azzurro avanti due set a zero e poi costretto al ritiro a metà del quinto. Ma il precedente nel Principato è scomodo...