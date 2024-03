Musetti eliminato. Bolelli-Vavassori sono già ai quarti

L’entusiasmo per i successi del movimento non si placa e il presidente della federtennis Angelo Binaghi rilancia l’idea che l’Italia accarezza da quando ha vinto la Coppa Davis, le cui finali al momento sono assegnate a Malaga: "abbiamo risorse, entusiasmo e capacità organizzativa. Sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista sportivo, abbiamo vissuto anni incredibili, con eventi e successi oltre ogni aspettativa, per questo siamo fiduciosi di poter ottenere le finali in Italia. Siamo una grande squadra, e abbiamo anche il sostegno del governo e delle amministrazioni locali che vogliono il grande tennis".

Ieri intanto a Indian Wells è uscito Lorenzo Musetti, battuto dal numero 7 del ranking Atp Holger Rune al terzo turno per 6-2, 7-6 in un’ora e 36’ di gioco. Male il primo set, nel secondo il toscano era avanti 5-4 nel tie-break di perdere gli ultimi 3 punti di fila. Musetti ora tornerà in campo a Miami. Nella notte si è svolto l’incontro tra il marchigiano Nardi e Nole Djokovic.

In California ci sono segnali importanti anche per le nostre squadre di doppio, soprattutto in prospettiva Coppa Davis. Bolelli e Vavassori non hanno neanche dovuto sudare per approdare al quarti di finale: i loro avversari di ieri, Murray e Venus, hanno dato forfait permettendo ai due italiani di mettersi alla finestra ad aspettare gli avversari, che usciranno dalla sfida tra Musetti-Peers contro Lammons-Withrow.

Sconfitti invece Sinner e Sonego dagli specialisti spagnoli, i veterani Granollers e Zeballos, per 7-6 (0), 6-3.

Niente impresa per Lucia Bronzetti, eliminata al terzo turno. L’azzurra, numero 53 del mondo, si è dovuta arrendere a Cori Gauff, terza testa di serie, per 6-2 7-6(5) dopo un’ora e 49 minuti di gioco.