Musetti batte Safiullin e a Miami vince la prima partita da papà

Miami, 24 marzo 2024 – Dopo la gioia di un figlio il tennis riabbraccia il tennis fantastico di Lorenzo Musetti. Che sia finito il momento no del carrarino? I presupposti sembrano essserci dopo la vittoria di oggi contro Roman Safiullin al 1000 di Miami.

Lo score – perentorio – , dice 7-5, 6-1, ma soprattutto in campo si sono rivisti i colpi e il talento puro del toscano. Diventato papà (anzi ‘babbo’) per la prima volta, del piccolo Ludovico, nato il 15 marzo. Dopo la sconfitta a Indian Wells, Lorenzo era tornato in patria per il grande evento, poi era ripartito alla volta di Miami, forse con la mente un po’ più libera e meno preoccupazioni. E la prestazione di oggi lo dimostra.

Il braccio d’oro di Carrara è sempre rimasto incollato alla partita nei momenti importanti. Si è visto un atteggiamento positivo, oltre alla capacità di sfruttare i diversi passaggi a vuoto dell’avversario nei momenti importanti.

Ora gli incroci di tabellone annunciano una sfida impegnativa: il talento americano Ben Shelton (a proposito di chi gioca a mente libera): in palio ci sono gli ottavi di finale.

Paolini si arrende al terzo set con Navarro

Finisce con una delusione invece il torneo di Jasmine Paolini. La tennista azzurra si è arresa in tre set a Emma Navarro (2-6, 6-3, 0-6), cedendo di schianto nell’ultimo parziale.

Una prestazione forse condizionata dalle tante partite giocate nelle scorse settimane, a partire dall’impresa nel master mille di Dubai, primo titolo di tal calibro in carriera.