Musetti subito ko a Madrid, Seyboth Wild vince in due set

Madrid, 26 aprile 2024 – Terra amara, ancora una volta per Lorenzo Musetti. Il braccio d’oro di Carrara fa già le valigie per Roma: a Madrid è sconfitto dal brasiliano Seyboth Wild con un doppio 6-4.

La terra di Madrid, resa veloce dall’altura, non è il terreno di caccia ideale per l’azzurro. E si vede subito, sin dai primi colpi il toscano pare perdere un po’ campo. Il giro di boa del primo set arriva al quinto game, dove Seyboth Wild si avvicina alla linea di fondo. Mettendo i piedi dentro al campo il brasiliano si guadagna subito tre palle break. Bravo Lorenzo ad annullare le prime due, ma la terza è quella buona per l’avversario. Il brasiliano è molto solido alla battuta, e riesce a convertire molti punti direttamente col servizio, a Musetti manca un po’ la risposta. E arriva il 6-4.

Secondo set che è praticamente una fotocopia del primo. Il braccio d’oro di Carrara dispensa sprazzi di classe, ma continua a soffrire il servizio del brasiliano, enfatizzato dall’altura. Seyboth Wild si fa più coraggioso anche in risposta, e trova ancora una volta il break: questa volta sul 4 pari e servizio azzurro. Musetti cerca di raccogliere le ultime energie e tenta il colpo dell’ultimo minuto sul servizio del verdeoro issandosi fino a palla break. Ma il numero 64 del mondo è troppo in palla oggi e riesce a chiudere 6-4