Sinner batte Sonego nel derby al Masters 1000 di Madrid

Roma, 27 aprile 2024 – Derby azzurro senza storia nel secondo turno del Master 1000 di Madrid. Jannik Sinner non lascia scampo a Lorenzo Sonego, con il tennista altoatesino che ha superato il piemontese con il punteggio di 6-0, 6-3 vincendo la sfida tutta italiana che proietta così al terzo turno turno del torneo spagnolo sulla terra rossa il numero uno d’Italia. Nei precedenti erano state cinque le vittorie di Sinner, con Sonego che era riuscito ad aggiudicarsi soltanto un set contro il suo amico e compagno di Coppa Davis (vinta tra l’altro nel 2023). Anche questa sfida è stata senza storia, con il match indirizzato a favore di Sinner sin dalle prime battute. Il ventinovenne torinese aveva superato il primo turno sconfiggendo il francese Richard Gasquet mentre l’altoatesino era reduce dalla sconfitta in semifinale all’ATP di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas.

Primo set

Il primo set di questo secondo turno dell’ATP di Madrid comincia con Sinner al servizio, con il game d’apertura che si chiude subito con Sonego a zero grazie alla solidità del numero uno italiano e ad alcuni errori di Sonego. Errori che portano subito al break di Sinner che si porta dopo pochi minuti già sul 2-0. Il primo punto per il piemontese arriva soltanto nel terzo game, con un dritto smorzato particolarmente efficace. Il ventitreenne di Sesto Pusteria però controlla benissimo il campo e chiude anche il terzo game a suo favore, con un 3-0 condito da diverse imprecisioni di Sonego che con il dritto sembra faticare a trovare le misure tanto da subire anche il doppio break. Sul 4-0 sembra finalmente arrivare il momento del torinese con due errori di Sinner ad aprirgli la possibilità di break ma il numero uno d’Italia rimane lucido proseguendo nel match senza sbavature dei primi game e arrivando ai vantaggi, chiusi grazie all’ennesimo errore di Sonego. Il primo set si chiude con il terzo break dell’altoatesino e con un doppio fallo con un 6-0 che evidenzia tutte le difficoltà del piemontese in questo primo gioco.

Secondo set

Il secondo set ricomincia laddove si era fermato il primo, con Sinner a portarsi subito avanti 1-0 ma viene raggiunto da Sonego che colleziona il primo game del sul match. L’altoatesino torna subito avanti e arriva anche al primo break di questo secondo set con 3-1, conquistando anche il successivo game in battuta grazie ad alcuni colpi di altissimo livello, compreso un kick vincente e il primo ACE dell’incontro. Il piemontese si inorgoglisce e strappa un altro game, portandosi sul 2-4. Sonego prova a rimanere aggrappato al match ma la sfortuna e l’imprecisione gli impediscono di portare a casa il break, con Sinner che va sul 5-2. Il torinese però non ha ancora mollato e arriva il 3-5 grazie a servizio e ai pochi errori di Sinner. A questo punto l’altoatesino va a servire per il match, salendo subito 40-0 e guadagnandosi 3 palle incontro. La partita si conclude con l’ultimo tentativo di recupero di Sonego che finisce fuori. Termina così il derby italiano, 6-0, 6-3 a favore di Sinner. Bello l’abbraccio sotto rete tra i due, simbolo di un rapporto che va al di là del risultato. Ora l’altoatesino dovrà affrontare uno tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson nel terzo turno di questo torneo Masters 1000 di Madrid.