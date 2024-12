Tennis Cento, nuovi vertici. Poli: "Un circolo in salute"

Giovedì scorso si è tenuta al ristorante pizzeria “Il Mascalzone“ la cena di Natale del Tennis Club Cento. Oltre a scambiarsi gli auguri, è stata l’occasione per fare un annuncio molto importante da parte del presidente Carlo Poli: "Sono quasi undici anni che con tanto orgoglio dirigo questo circolo e credo sia il momento che altri ricoprano questo incarico – ha detto Poli –. Era un pensiero che ogni tanto facevo e la scorsa estate ne ho parlato con Raffaella Natola. Lei è sicuramente la persona più adatta, meritevole, con più passione e con una competenza nel campo tennistico estesa e che quindi meritava il titolo di presidente più di ogni altro. Così abbiamo convocato il consiglio, che ha votato all’unanimità questa decisione e contemporaneamente ha chiesto a me di essere il nuovo vicepresidente. E io ho accettato con molta felicità". Poi un brevissimo excursus di questi undici anni.

"Abbiamo ricevuto un circolo estivo, che faceva attività da aprile ad inizio novembre, e con la copertura dei campi e le tensostrutture, abbiamo creato un Circolo che fa attività annuale. Per questo ringrazio i sindaci con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi e lavorare: Piero Lodi, Fabrizio Toselli ed infine Edoardo Accorsi, col quale siamo costantemente in contatto. Poi ringrazio i nostri due maestri, Davide Micheletti e Andrea Guaraldi, con i quali abbiamo costruito una Scuola Tennis partendo da 20 bambini per arrivare oggi a più di 100. Un grazie a tutti i consiglieri che hanno aiutato me e Raffaella in questi 11 anni. Particolarmente Valeria Botti, Andrea Pirani, Pietro Galeazzi, con i quali abbiamo firmato il primo Consiglio". Poi il primo intervento della neopresidente, Raffaella Natola: "L’attuale circolo è ormai diventato piccolo, insufficiente alle esigenze attuali dei nostri soci. Ogni anno dobbiamo lasciare a casa decine di bambini e ragazzi. Avrete sentito sicuramente parlare della possibilità di spostare il nostro circolo nell’area dove c’era il Golf Cento, abbiamo già elaborato un serio progetto, perché questo nostro grande sogno possa diventare realtà".