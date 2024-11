Tennis, la verucchiese parlerà agli alunni della scuola Rodari. Bronzetti sale in cattedra dopo il trionfo nella Billie Jean King Cup

Lucia Bronzetti è pronta ad abbracciare idealmente la sua Villa Verucchio, ma non sarà una festa in piazza a fare da cornice alle celebrazioni per la Billie Jean King Cup appena conquistata dalla tennista con la maglia dell’Italia. L’appuntamento, infatti, è per sabato prossimo, 30 novembre, ma all’auditorium della scuola elementare Rodari, alle ore 11. Un modo per restare uniti, vicini, e per raccontare le imprese fantastiche, da protagonista, di Lucia. Già, perché il ruolo di Bronzetti nella vittoria dell’Italia non è stato affatto da comprimaria. A Malaga, le azzurre hanno battuto nei quarti il Giappone, ma la seconda singolarista, in quel caso, è stata Cocciaretto. Dalle semifinali è cambiata la scelta della capitana Garbin, che ha optato per Bronzetti assieme a Paolini nei singolari e alla collaudata coppia Paolini-Errani per il doppio. E la verucchiese ha risposto alla grandissima, vincendo la sua partita con Linette (Polonia) in semifinale e replicando col successo su Hruncakova (Slovacchia), 6-2, 6-4, in finale. Tutta l’Italia che ha a cuore questo sport ha seguito le azzurre e Villa Verucchio ancora di più, visto la presenza di Lucia. Per lei, subito dopo il successo, ecco il primo striscione celebrativo comparso sulla Marecchiese, davanti a piazza Europa, con l’eloquente scritta ‘Game, Set & Match. Grazie Lucia. Orgoglio di Verucchio’. Ora l’incontro, con le ragazze e i ragazzi delle scuole comunali, e le associazioni sportive, che avranno l’opportunità di vedere da vicino la loro campionessa, parlarci, fare domande. In un clima di serenità e sorrisi. Villa Verucchio celebra Lucia Bronzetti e ne sottolinea una volta di più la voglia di restare legata alle sue radici.