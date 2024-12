Tennis: vinta al gara di andata della finale play off di serie A2. Il Tc Prato si avvicina al sogno promozione

Il primo passo verso la gloria è fatto. La formazione femminile del Tc Prato vince fuori casa la gara di andata della finale play off di serie A2 e domenica prossima avrà il vantaggio di giocare in casa per arrivare a conquistare la massima serie.

Il team capitanato da Claudia Romoli vince 3-1 contro l’Apem Copertino grazie all’ affermazione nel primo singolare di Beatrice Ricci su Mathilde Scilipoti (7-6, 6-1). La sconfitta di Tatiana Pieri contro Andreea Amalia Rosca per 6-4, 6-1 aveva rimesso in parità la sfida, ma è risultata indolore, grazie alla vittoria di Viola Turini su Linda Cagnazzo per 6-3, 6-2, che ha riportato il risultato parziale sul 2-1 per le pratesi. A dare il terzo punto alla squadra laniera è stato il doppio composto da Turini e Ricci con il duo avversario, Rosca-Cagnazzo, che si è ritirato sul 4-1. "Sapevamo che il match più impegnativo era quello di Tatiana Pieri contro una giocatrice forte come Andreea Rosca, perché si giocava su terreno veloce - spiega Romoli -. Per questo sono state fondamentali le prestazioni di Beatrice Ricci e Viola Turini. Poi nel doppio ero abbastanza tranquilla, perché la nostra coppia è molto affiatata. Ora bisogna essere brave a non rilassarsi e conquistare due vittorie per raggiungere l’obiettivo promozione. Abbiamo bisogno del pubblico di casa per avere un bel tifo. le ragazze se lo meritano".

Ad accompagnare la squadra anche il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni: "Vincere contro l’Apem Copertino in casa loro non era facile – aggiunge –. Si giocava su campi veloci e c’era davvero tanto pubblico a tifare. Brave le ragazze a portare via un risultato positivo. Ora bisogna concludere il percorso e lo possiamo fare in casa davanti ai nostri soci e agli appassionati di Prato e provincia, per ritornare nella massima serie". Domenica prossima, a partire dalle 10, si giocherà la sfida di ritorno tra Tc Prato e Apem Copertino e l’entrata al circolo di via Firenze sarà libera per tutti gli interessati.

L. M.