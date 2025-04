Tennis Club Faenza: entrambe le squadre qualificate ai playoff di serie C

Doppio obiettivo centrato per le squadre del Tennis Club Faenza impegnate nel campionato di serie C: entrambe si sono qualificate ai playoff. La formazione maschile, capitanata da Edoardo Pompei, è riuscita a strappare il secondo posto nel proprio girone con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra faentina, composta da Mattia Bandini, Edoardo Pompei, Filippo Parra, Giacomo Botticelli, Andrea Bosi, Romeo Falconi e Diego Tarlazzi, ha battuto il Tc Ippodromo Cesena per 4-2 e il Ct Rimini 5-1, pareggiando 3-3 contro il Ct Cervia e perdendo 4-2 contro il Ten Sport Center Pinarella. La classifica finale del girone: Ten Sport Center Pinarella 8; Tennis Club Faenza 5; Tc Ippodromo Cesena e Circolo Tennis Cervia 3; Circolo Tennis Rimini 1. Il primo turno dei playoff, in programma in partita secca domenica, vedrà il TC Faenza impegnato sui campi della Canottieri Nino Bixio 1883 Piacenza. La vincente si qualificherà ad un secondo turno di playoff regionali. La giovanissima squadra femminile, invece affidata alle maestre Flora Perfetti e Paola Tampieri ha centrato il secondo posto nel proprio girone, in virtù di un successo per 3-1 contro il Ct Massa Lombarda, e tre pareggi per 2-2 contro Ct Rimini, Ct Argenta e Ct Bologna. La classifica finale del girone: Circolo Tennis Argenta 6; Tennis Club Faenza 5; Ct Massa Lombarda e Circolo Tennis Bologna 4; Circolo Tennis Rimini 1. Sofia Regina, Sandy Mamini, Clara Sansoni, Emma Lanzoni e Matilde Greco saranno impegnate domenica nel primo turno di playoff sui campi del Tennis Club San Marino, in partita unica che qualificherà la vincente al secondo turno dei playoff regionali.