Nadal, è già finita: a Barcellona vince De Minaur

Barcellona, 17 aprile 2024 – Un lungo, lunghissimo applauso, accompagna l’uscita di Rafa Nadal nell’ultimo Atp di Barcellona della carriera. Un match in cui il senso naturale per la terra del maiorchino si è scontrato duro con il gioco solido di Alex De Minaur. Finisce 7-5, 6-1 per l’australiano, un signor giocatore, capiamoci, ma non sicuramente uno specialista del rosso.

Ultima partita a Barcellona per Rafa (che da tempo fa intendere un possibile ritiro a fine stagione) da dimenticare. Un po’ per i vincenti dell’avversario, 21, che sono praticamente il doppio di quelli dello spagnolo (11). Ma soprattutto per la quantità di errori gratuiti: 42 contro i 26 di De Minaur.

Così si spiega il severo punteggio incassato da Rafa in un torneo che è praticamente casa sua. Partito piano come nel match d’esordio contro Cobolli, Rafa dopo un po’ pare riprendersi, recuperando un break di svantaggio.

Ma poi i colpi da fondo cadono troppo corti sul campo dell’avversario, così l’australiano può attaccare e accorciare a proprio piacimento, piazzando anche una serie di vincenti con palle corte che tagliano le gambe a Rafa.

Il maiorchino ora guarda al prossimo torneo dopo essere tornato a giocare partite sul rosso a distanza di 681 giorni è probabilmente ancora in cerca della condizione.

Musetti out contro Carballes Baena

Giornata difficile per gli azzurri. Lorenzo Musetti lotta per due set, ma deve arrendersi al padrone di casa Carballes Baena. Entrambi sono specialisti della terra, ma in questo caso match e fortuna pendono entrambi dalla parte dello spagnolo. Non basta il talento del carrarino, che torna a casa sconfitto per 7-6, 6-4, con anche l’occasione di chiudere il primo set sul 6-4 sprecata.

Vavassori eliminato da Bautista Agut

Anche Andrea Vavassori esce di scena al 2° turno di Barcellona. L'azzurro, numero 156 del mondo e in tabellone come lucky loser, cede allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 84 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 dopo due ore e sei minuti.