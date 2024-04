Nadal, il re della terra rossa è tornato. Battuto Cobolli a Barcellona

Barcellona, 16 aprile 2024 – Non c’è timore reverenziale nei primi scambi di Cobolli, ma c’è più grinta di tornare al top nel cuore di Nadal. Flavio – che quando ha saputo del suo avversario di primo turno a Barcellona – può giocare a braccio sciolto davanti all’immensità del campione, seppur uscito da un lungo infortunio: tira vincenti e impegna il mancino spagnolo nelle prime battute. Poi lo spagnolo – che non giocava una partita ufficiale da 103 giorni –, mette il pilota automatico e non c’è più storia: 6-2, 6-3

Rafa ritrova dopo 681 giorni la terra, praticamente un’eternità, la superficie che per lui è una casa ci mette un po’ a carburare, soprattutto nel primo game, quando l’azzurro tenta subito di sorprenderlo con una grande aggressività. Lo accoglie però un’ovazione del pubblico nello stadio a lui intitolato: il maiorchino mancava un po’ a tutti.

Al quarto set Nadal entra in temperatura: si procura palle break e al terzo tentativo strappa la battuta a Cobolli andando sul 3-1. Poi iniziano a fioccare gli errori dell’azzurro, forse preso un po’ dalla fretta di rifarsi sotto. Ma Rafa sa dove colpire: trova profondità e mette sotto torchio il rovescio del toscano, 4-1. Sotto la pressione del Maiorchino Flavio va in difficoltà anche nel sesto game: quattro palle break annullate grazie a profondissimi servizi in kick.

Nadal ha giocato appena tre partite ufficiali da inizio 2024. Dopo aver raggiunto il terzo turno del 250 di Brisbane non ha più ritrovato la condizione fisica, ritirandosi prima dagli Australian Open, e poi dai Master 1000 restanti. Contro Cobolli però pare avere il pilota automatico e chiude 6-2 il primo set breakkando l’azzurro anche sul finale.

Anche l’inizio di secondo set è un’illusione. Flavio ha subito una chance per strappare il servizio all’ex numero uno del mondo, poi però è lui ad andare sotto durante il proprio turno di battuta, e Rafa va in fuga sul 2-0 e servizio. L’azzurro con un’ottima prestazione in risposta, riesce però a recuperare il mal tolto nel game successivo, salvo poi perdere nuovamente il servizio. Con lo spagnolo a marce alte innestate Cobolli si aggrappa al servizio e alle variazioni – smorzate comprese – per provare a restare in partita: 5-3.

Domani la sfida con Alex De Minaur.