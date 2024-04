Nadal: esordio sul velluto a Madrid, a Blanch lascia solo un game

Madrid, 25 aprile 2024 – Sotto la parata di stelle della tribuna Rafa lascia le briciole al suo primo avversario al torneo di Madrid. Il maiorchino concede solo un game al ragazzino di Boca Raton (Florida), Darwin Blanch, visibilmente emozionato ancora prima di entrare sul centrale del mille spagnolo. I 21 anni e passa tra i due – tutti d’esperienza –, si sono fatti sentire eccome.

A seguire il mancino plurivincitore Slam in tribuna ci sono moltissimi volti noti dello spettacolo e delle sport: da Raul, alla sciatrice Linsday Vonn, tra i protagonisti dei premi Laureus, assegnati a Madrid in questi giorni.

Nadal parte forte e non lascia nulla al caso: nei giorni scorsi ha detto di non sentirsi pronto al 100 per cento, e se Madrid fosse stato uno Slam probabilmente non sarebbe sceso in campo. A proposito di Slam: Blanch è nato quando Rafa aveva già alzato al cielo per tre volte il Roland Garros.

Ma l’affetto per il torneo è troppo e il maiorchino innesta le marce alte contro il 16enne americano. Ritmo semplicemente troppo alto, ma anche troppi errori (ben 24 gratuiti a fine match, contro i 9 del padrone di casa) per il 16enne, che manda in archivio la sua prima – e forse ultima – sfida con la leggenda Rafa.