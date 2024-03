Nadal: “Ritiro? Non ci penso proprio”

Las Vegas, 3 marzo 2024 – E’ conto alla rovescia per scandire il ritorno in campo di Rafa Nadal, che nel frattempo, a chi gli chiede di un eventuale ritiro risponde: “Non ci sto nemmeno pensando”.

Il maiorchino si rivedrà in campo a Las Vegas, in un incontro d’esibizione con Carlos Alcaraz, altro tennista di cui non si conosce bene l’esatto stato di forma. "Non so a che punto sono – ha detto Rafa -. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane".

Da Indian Wells a Monte Carlo, il calendario di Nadal

"Due settimane fa mi ero dato come obiettivo semplicemente di scendere in campo a Las Vegas e a Indian Wells: ora sono più vicino a raggiungerlo. Non so a che livello sarò a Indian Wells ma è la cosa meno importante ora come ora. La priorità è non farmi di nuovo male", ha spiegato il campione maiorchino. "Mi piacerebbe giocare a Monte Carlo, poi a questo punto della mia carriera devo analizzare in ogni momento le mie condizioni e valutare dove voglio giocare di più. Voglio fare quello che mi fa sentire felice", ha spiegato l'ex numero uno del mondo. "Non è un addio, altrimenti direi che non gioco più. Non sto pensando proprio al mio ritiro, perché quando inizi a immaginarlo vuol dire che ci sei più vicino", ha detto ancora Nadal.