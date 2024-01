Nadal è tornato: battuto Thiem a Brisbane. Vince anche Arnaldi

Brisbane, 2 gennaio 2024 _ Rafa Nadal è tornato. Un anno dopo ricomincia vincendo dal torneo di Brisbane, si impone in due set a Dominic Thiem 7-5, 6-1 e finisce esultando a braccia aperte nel tripudio del pubblico australiano. Dopo aver perso la prima partita vera in doppio, all’esordio nel tabellone del singolare ha tenuto un primo set molto combattuto nel quale Thiem ha retto al servizio fino al 5-5 prima di arrendersi, e poi ha dominato il secondo parziale dimostrando anche una buona tenuta fisica: questo poteva essere il vero dubbio sulle condizioni dello spagnolo che a 38 anni è tornato dopo un anno di assenza e un’operazione chirurgica. Anche Thiem era reduce da un lungo periodo di assenza per l’infortunio al polso, a Brisbane è passato dalle qualificazioni ma nel primo turno non ha avuto scampo contro Rafa. Nello stesso torneo Matteo Arnaldi si è preso la maratona contro l’ungherese Fucsovics, match interrotto per pioggia il giorno prima e ripreso soltanto nella mattinata italiana. Arnaldi ripartiva dal primo set perso 6-7 e sull’1-0 nel secondo, che si è preso per 6-4 per poi imporsi al tie-break 7-6 e accedere al secondo turno.