Nardi-Paul in tv, ottavi di Indian Wells: orario e dove vedere il match

Indian Wells, 13 marzo 2024 – "Ah gioco contro Tommy Paul? Davvero? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone – dice ridendo –. Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò il match con i miei coach e sarà molto difficile, perché sta giocando bene e mi piace il suo stile. Vedremo cosa succederà". Luca Nardi risponde, ironicamente, così a un giornalista che gli ha chiesto un'opinione sul suo prossimo avversario agli ottavi di finale di Indian Wells, lo statunitense Tommy Paul. Luca Nardi, classe 2003 da Pesaro, ha compiuto una vera e propria impresa battendo nientepopodimeno che il numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic per 2-1 con i parziali di 4-6, 6-3, 3-6. Una partita magistrale del ventenne (21 ad agosto) che ha giocato un tennis spettacolare, rimanendo calmo anche nel momento più difficile della partita ed esaltandosi nel terzo e decisivo set. E dire che Nardi era entrato nel torneo come lucky loser, ovvero solo una settimana fa aveva perso il turno decisivo delle qualificazioni contro David Goffin. Poi però, appena prima di prende l'aereo per il ritorno in patria, il tennista marchigiano è stato richiamato per l'abbandono di Tomàs Martìn Etcheverry, testa di serie del torneo infortunatosi al polpaccio destro.

Agli ottavi di finale, l'azzurro sfiderà l'idolo di casa Tommy Paul. Il classe '97 nativo del New Jersey ha sconfitto in due set il francese Humbert (6-4, 6-4) nei sedicesimi, precedentemente ha fatto lo stesso con il connazionale Alex Michelsen battuto 6-2, 6-2 ai trentaduesimi di finale. Allenato da Brad Stine, Paul è alto 1 metro e 85, destrorso e può mettere in difficoltà gli avversari con il suo rovescio a due mani. Al momento è al numero 17 del ranking Atp, ma il suo miglior piazzamento è stato nell'ottobre 2023 quando era riuscito a piazzarsi al 12° posto in questa speciale classifica.

Orario

Il match è in programma oggi, mercoledì 13 marzo: l’orario stimato d’inizio sono le 20.20 italiane. Si giocherà sul Campo 2.

Dove vedere Nardi contro Paul

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.