Sinner vince ancora: liquida Shelton in due set e vola ai quarti degli Indian Wells Masters

Roma, 13 marzo 2024 – Jannik Sinner vince ancora. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Indian Wells in California. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioco.

I quarti degli Indian Wells Masters

Sinner vola ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17'.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui