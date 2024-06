Nel nome di Ja...Sinner e Paolini, per la prima volta due italiani in semifinale al Roland Garros

Parigi, 5 giugno 2024 – Ja.. fa il teorema del vincente. Sono azzurri e in comune, oltre alle prime due lettere del nome hanno una semifinale Slam al Roland Garros. Ja...smine Paolini e Ja...nnik Sinner sono i primi due italiani a raggiungere il penultimo atto di un torneo major nei due tabelloni, maschile e femminile. Un risultato storico contando anche che la coppia Bolelli-Vavassori (battendo oggi 1-6, 6-3, 6-4) si è già assicurata la semifinale di doppio al torneo francese.

Jasmine Paolini (28 anni) e Jannik Sinner (22)

Il precedente: Pietrangeli e Sirola

Solo nel 1960 due italiani si erano spinti così avanti, ma si trattava di Pietrangeli e Sirola, entrambi uomini. Per il resto, Nicola, primatista italiano al Roland Garros vanta quelle del 1959, 1960, 1961 e 1964, poi due a testa per De Stefani (1932 e 1934) e Merlo (1955 e 1956) e, infine, una per De Morpurgo (1930) .

Scavallando l’era pre open ci sono le semifinali di Panatta (1973, 1975 e 1976, poi arrivato anche in finale), Barazzutti (1978), e Cecchinato nel 2018 quando riuscì clamorosamente a battere anche Djokovic.