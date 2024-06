Jasmine Paolini batte Ryabakina, prima volta in semifinale Roland Garros

Parigi, 5 giugno 2024 – Jasmine Paolini, “una giocatrice intelligente, in grado di accettare tutte le situazioni in campo”. Parola nientepopodimeno che di Alex Corretja, uno che di terra e di bel tennis se ne intende. La toscana – battendo la numero 4 del tabellone Elena Rybakina (6-2, 4-6, 6-4) ha appena conquistato la sua prima semifinale Slam al Roland Garros ed è in arrivo la top ten in una settimana che è forse la più bella di sempre per il tennis italiano, dopo l’ascesa al trono Atp di Jannik Sinner.

Una partita prima in discesa (Jasmine era avanti 6-2, 4-3 e 40-15), poi diventata improvvisamente complicata con la rimonta della kazaka numero quattro del tabellone. L’avversaria ribalta il match, ma la toscana non si fa distrarre, resta salda, mentre le due si scambiano break e controbreak. “Mi sono un po’ emozionata nel secondo set – spiega a fine partita –, ma mi sono detta: ‘E’ una grande campionessa, può succedere, colpisci bene ogni palla’”.

E così Jasmine ha fatto, è rimasta incollata alla partita, si è dimenticata di quanto successo nel secondo set e alla fine si è portata a casa un risultato storico per il tennis italiano. L’azzurra, dopo Errani, Schiavone e Trevisan è la quarta italiana a raggiungere la semifinale del major parigino. Dopo Roberta Vinci è la prima azzurra a rientrare in top ten.