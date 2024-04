Oggi berrettini-sonego. Nadal si arrende:: "Niente Montecarlo»

Nadal alza bandiera bianca anche alla ’prima’ sul rosso: "Sono tempi difficili per me. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette" è il drammatico messaggio sui suoi social. "E anche se continuo a lavorare e a dare il massimo ogni giorno con la speranza di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me – prosegue –, la realtà è che oggi non posso – conclude -. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro con la speranza che le cose migliorino". Buone notizie invece per Matteo Berrettini che al 1000 di Montecarlo parteciperà grazie a una wild card.

Le partite degli azzurri

Nella notte italiana fra mercoledì e ieri all’Atp 250 di Houston Luciano Darderi ha battuto l’argentino Cerundolo 6-4, 2-6, 7-6 e oggi sarà in campo alle 19 contro Giron. Sconfitto invece Musetti al 250 dell’Estoril in due set (6-7, 3-6) dal portoghese Borges. Oggi alle 13 a Marrakech il derby azzurro fra Berrettini-Sonego per un posto in semifinale. Alla stessa ora Fognini-Kotov. Sara Errani affronta la rumena Bara a Bogotà (ore 16)