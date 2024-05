Oggi le finali. Grant porta un po’ d’azzuro in finale al Bonfiglio

Tutto secondo pronostico nella finale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia juniores che si chiudono oggi sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. A giocarsi il titolo nella 64sima edizione della più importante manifestazione under 18 del mondo dopo i quattro tornei del Grande Slam saranno infatti le due principali favorite del tabellone: da una parte Emerson Jones e dall’altra parte Tyra Caterina Grant.

La quindicenne australiana di Brisbane, testa di serie numero 1 e regina sul cemento degli Australian Open nello scorso mese di gennaio, ha concesso appena 3 giochi all’ucraina Yelizaveta Kotliar, sconfitta per 6/2, 6/1. Precisa e potente nei colpi, Jones ha dimostrato la sua pericolosità anche su una superficie a lei poco congeniale: in cinque incontri disputati questa settimana, ha lasciato per strada appena un set nei quarti contro la bulgara Eliana Yaneva e nella finale odierna ha la grande possibilità di riportare una tennista aussie sul gradino più alto del podio 43 anni dopo Anne Minter, che si aggiudicò il titolo nel 1981. Dall’altra parte troverà l’ultima statunitense rimasta in tabellone, aggiudicatasi il derby contro Iva Jovic per 6/3, 1/6, 6/1 in 1h42’. La sedicenne di colore, nata a Roma e figlia dell’ex cestista Tyrone Grant e Cinzia Giovinco, sta limitando al massimo la carriera juniores e quest’anno è solamente al quarto torneo giocato, ma sulla terra è in serie aperta da dieci incontri, avendo vinto il titolo nel J300 francese di Beaulieu sur Mer.

In campo maschile la sorpresa è arrivata per merito del coreano Jangjun Kim, capace di eliminare il norvegese Nicolai Budkov Kjaer per 4/6, 7/6, 6/2, primo favorito del tabellone, che finora aveva fatto vedere le cose migliori ma limitato nei minuti conclusivi della semifinale da un problema al gomito. "Mi sono divertito tantissimo a correre tanto e a giocare con coraggio i punti importanti – ha dichiarato Kim dopo aver portato a termine l’impresa di ieri -, ho il miglior risultato della carriera ma a questo punto voglio arrivare sino in fondo". Ad impedire il primo titolo della storia ad un tennista proveniente dalla Corea del Sud ci proverà lo statunitense Kaylan Bigun, testa di serie numero 6, che ha messo fine alla bella corsa dell’olandese Mees Rottgering per 7/5, 4/6, 6/3. Oggi le finali cominceranno alle ore 11 con ingresso gratuito e saranno trasmesse in diretta su Supertennis Tv, al numero 64 del digitale terrestre.