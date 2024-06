Musetti-Sinner-Cocciaretto, l’ascesa degli azzurri sull’erba: tutti in semifinale

Londra, 21 giugno 2024 – A qualcuno piace verde. O comunque comincia ad apprezzarlo: il talento puro di Lorenzo Musetti non poteva restare insensibile alla superficie dei campioni. E così al Queen’s il toscano mette un piede nella seconda semifinale di fila sull’erba e completa il quartetto di gioia degli azzurri. In ’semi’ ci sono lui, Sinner ad Halle, Elisabetta Cocciaretto a Birmingham e il doppio Bolelli-Vavassori sempre da Halle.

Musetti

Il braccio d’oro di Carrara, fermato la settimana scorsa solo da Matteo Berrettini a Stoccarda, gioca e vince 6-3, 7-5 una partita praticamente perfetta contro una delle rivelazioni del torneo, Billy Harris che da lunedì debutterà nei primi 150 del mondo. In ogni caso, si è visto un Lorenzo più vicino al campo e molto più a suo agio con il rimbalzo della palla, normalmente poco affine alle grandi aperture nei colpi del carrarino. La semifinale contro Jordan Thompson è in programma domani (non prima delle 12, diretta su Sky).

Sinner a questo punto fa quasi meno notizia da erbivoro qual è. Gli applausi li strappa davvero il suo avversario, Jann Lennard Struff, tedesco dai colpi killer e dall’aggressività innata, che trascina l’azzurro fino al terzo set (6-2, 6-7, 7-6), il 22enne parlerà di "una partita molto dura". Gara di testa dell’altoatesino nel primo set, il padrone di casa non regge in alcun modo il ritmo da fondo, e Jannik alla prima palla break prende subito il largo. Le difficoltà arrivano nel secondo set, quando Struff, numero 41 del mondo, gioca un tie break praticamente perfetto, e sorprende il numero uno del mondo. Che da numero uno si comporta. Gioca, soffre (qualche doppio fallo di troppo) e amministra nel terzo set. Il tedesco è indiavolato, ma Sinner ribatte, ancora una volta fino al tie break, che questa volta l’azzurro riesce a portare a casa.

Bolelli Vavassori

Sempre ad Halle Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale in doppio. Battuta la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: 6-3, 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Per gli azzurri è la quarta finale stagionale, la seconda consecutiva ad Halle.

Cocciaretto

Non è finita qui, perché oggi Elisabetta Cocciaretto ha centrato la prima semifinale su erba della carriera. Nel Wta 250 di Birmingham, la tennista azzurra, n.44 del mondo, ha battuto in rimonta in tre set la russa Diana Shnaider con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2. La marchigiana in semifinale affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Yulia Putintseva e l’americana Caroline Dolehide