Sinner batte un super Struff ad Halle: è in semifinale. Musetti avanti tutta al Queen’s

Halle, 21 giugno 2024 – Jannik Sinner s’impone contro un ostico Jan Lennard Struff ad Halle con il punteggio di 6-2; 6-7; 7-6. Un risultato che dà l’idea della battaglia in campo. Partita combattuta sull’erba tedesca dell’Atp 500. L’altoatesino vince facile il primo set giocando un tennis impressionante, poi cede all’avversario. Il match si decide al tie break del terzo: parte bene l’azzurro con un parziale di 3-0, Struff accorcia a suon di ace, ma poi è Jannik a prendersi 4 match point. Il secondo è quello buono. Domani Sinner affronterà il vincente tra Zhizhen e Eubanks.

Sempre ad Halle Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale in doppio. Battuta la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: 6-3, 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Per gli azzurri è la quarta finale stagionale, la seconda consecutiva ad Halle.

Musetti avanza al Queen’s

Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui prati del Queen's. L'azzurro, numero 30 del mondo, ha battuto ai quarti di finale il britannico Billy Harris, numero 162 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card. Il tennista toscano si è imposto col punteggio di 6-3 7-5, approdando così in semifinale, dove sabato affronterà l’australiano Jordan Thompson, vincitore contro lo statunitense Taylor Fritz, 12 del mondo e 4 del seeding, per 6-4 6-3.

Cocciaretto super

Prima semifinale sull'erba per Elisabetta Cocciaretto. A Birmingham la tennista marchigiana, numero 44 del mondo, ha sconfitto in tre set nei quarti la russa Diana Shnaider col punteggio di 5-7 6-4 6-2, al termine di un match che per due parziali è rimasto equilibrato e in bilico tanto nell'inerzia quanto nel punteggio. Dopo le vittorie ottenute nei turni precedenti contro due campionesse Slam come la n.1 del seeding Jelena Ostapenko e l'americana Sloane Stephens, adesso l'azzurra attende di conoscere il nome della sua prossima avversaria che uscirà dalla sfida tra la kazaka Yulia Putintseva e l'americana Caroline Dolehide.