OPERAZIONE RIENTRO. Sinner vola a Parigi. Prima gli allenamenti poi la decisione

Tutte le strade portano a Parigi. Sinner che torna a mordere il rosso a Montecarlo, mentre Cahill prepara le valigie per l’Europa: difficilmente il super coach si scomoderebbe senza un impegno importante. L’ottimismo trapela dai social della ’crew’ del talento di casa nostra, tanto basta per aggiungere legna al fuoco delle speranze azzurre, con un Jannik già volato ieri in Francia verso il Roland Garros. Giocherà o no? La decisione è attesa per domani. La sensazione è che almeno possa provarci. Troppo alta la posta in palio, oltre al titolo Major c’è quel numero uno, il trono del tennis matematicamente raggiungibile se il serbo si fermerà prima della finale oppure non vincerà il torneo. C’è che l’infortunio sembra superato dopo la riabilitazione al J Medical, e l’ultima risonanza a cui si è sottoposto il 22enne altoatesino non avrebbe rilevato alcun problema. Fino a una conferma ufficiale da parte del ragazzo Slam si resta nel campo delle ipotesi. Il dolore non c’è, ma resta da verificare la tenuta dell’anca in un match tre su cinque. L’occasione di fare la storia è lì a un passo, con un Djokovic non proprio al 100% che ha la missione di puntare in altissimo, sempre che Sinner non si spinga in semifinale.

C’è che tutto il popolo azzurro ha nostalgia del numero due al mondo, lontano dai campi dal 30 aprile scorso, l’ultima partita sulla terra di Montecarlo. Ora Jannik arriva all’appuntamento Slam più riposato e con l’obiettivo di sciogliere le riserve una volta tastato il terreno del Roland Garros. Lì, c’è già un Nadal Superstar con una folla di spettatori a ogni allenamento.